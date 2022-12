Knuspriges Weltkulturerbe

Am Ende ist es doch so: Das, was wir als Kultur, Identität oder Selbstverständnis betrachten, hat ja meistens mit Essen zu tun. Genauso wie der Schwabe sich mit dem Spätzle oder der Maultasche bis zur Selbstaufgabe identifiziert, betrachtet sich der Italiener als eins mit Pizza und Pasta. Der Franzose, respektive die Französin, hat ebenfalls ein breit gefächertes Angebot identitätsstiftender Speisen und Getränke. Eine davon hat das Komitee für Welterbe-Angelegenheiten nun geadelt: das Baguette.

Spötter aus dem Südwesten Deutschlands werden sagen: „Klar, schön und gut – ein Baguette. Aber haben Sie schon mal eine echt schwäbische Seele probiert?“ Dagegen muss die französische Weißbrotstange freilich deprimierend farblos wirken. Denn ohne Kümmel und Hagelsalz kann es der gut gewürzten Seele natürlich nicht das Wasser reichen. Aber wir verzeihen den Franzosen diesen Weltkulturerbe-Titel und sehen auch wohlwollend darüber hinweg, dass so ein handelsüblicher Bordeaux mutmaßlich auch nie ein echter Trollinger werden wird.

Zur Versöhnung schlagen wir Folgendes vor: Die Italiener erkennen an, dass der Vorläufer der Ravioli selbstverständlich die Maultaschen sind. Und die Franzosen respektieren, dass die Flädlesupp baden-württembergischer Provenienz selbstredend irgendwelche Zwiebelsuppen in den Schatten stellen. Dann verzeihen wir der Weltkulturerbe-Kommission auch, dass sie aufgrund kulinarischer Geschmacksverirrung den traditionellen Zwiebelrostbraten bislang noch nicht gekürt hat. Von der Seele gar nicht zu reden. (nyf)