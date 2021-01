Knuddel-Attacke geht viral: Pandababy Fu Bao hängt sehr an seinem Pfleger

Ein Riesenpanda-Baby klammert sich an das Bein eines Zoowärters: Ein Video des anhänglichen Tiers aus einem Zoo in Südkorea hat bei Youtube mehr als vier Millionen Zuschauer erreicht.

In der zweiminütigen Aufnahme wiegt ein Tierpfleger die kleine Fu Bao und legt sie dann wieder in ihr Gehege. Doch das sechs Monate alte Pandaweibchen will sich nicht von ihrem Beschützer trennen lassen.

Fu Bao, deren Name auf Deutsch so viel wie „Schatz, der Glück bringt“ bedeutet, schlingt ihre Vorderpfoten um das Bein des Tierpflegers und klammert sich verzweifelt an ihm fest. Sie lässt nicht los, bis der Pfleger sich befreit und das Tier behutsam neben einen Haufen Bambus-Blätter legt.

„Ich bin verliebt in den Panda. Er ist so süß und flauschig“, kommentierte ein Youtube-Nutzer. Ein anderer schrieb, dass er „diesen Job nicht machen könnte. Sie würden mich feuern, weil ich nichts anderes tun würde, als Pandas zu knuddeln“.

Fu Bao wurde im vergangenen Jahr geboren und lebt im Everland Zoo nahe der Hauptstadt Seoul. Die Eltern des Tiers wurden im Jahr 2016 von Chinas Staatschef Xi Jinping an Südkorea übergeben.