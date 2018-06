„Knallerfrauen“: Sat.1 und Martina Hill machen weiter

Martina Hill bleibt Sat.1 erhalten. Die 40-jährige Komikerin und Schauspielerin produziert für den Münchner Privatsender eine neue Staffel ihrer Reihe „Knallerfrauen“ mit acht Episoden, wie Sat.1 mitteilte.

Noch vor wenigen Wochen war unklar, ob die Comedy in die vierte Staffel gehen würde. Die Dreharbeiten sollen im Juli starten.

„Der Wahnsinn nimmt einfach kein Ende und damit es auf keinen Fall langweilig wird, fahren wir diesmal auch richtig schweres Gerät auf“, kündigte Hill in der Mitteilung vollmundig an. Die Ausstrahlung ist für den Herbst geplant. In der Comedy schlüpft Hill in verschiedene Rollen, hieß es. Mal ist sie „sexy Vamp, mal die einfallsreiche Mutter, und mal die vermeintlich taffe Businessfrau“.

Sat.1 hatte einst einige eigenproduzierte Sitcoms zu bieten. Doch mit Anke Engelkes „Ladykracher“ ist nach acht Jahren Schluss, auch die Zukunft von „Pastewka“ ist ungewiss.

