Klingel-Anleitung für Paket-Boten wird zum Netz-Hit

Ihr Paket liegt schon wieder in der Filiale oder beim Nachbarn, obwohl Sie den ganzen Tag zu Hause waren? Einer Blumenhändlerin aus Düsseldorf ist deswegen jetzt der Kragen geplatzt – und das Netz feiert sie dafür.

Wer häufig im Internet bestellt, kennt das Problem: Da wartet man den ganzen Tag geduldig auf ein Paket, das angeblich heute ausgeliefert werden soll – und am Abend offenbart dann der Blick ins E-Mail-Postfach oder in den Briefkasten: „Das Paket konnte nicht zugestellt werden“. Als Grund nennen die Zusteller häufig, dass der Name an der Klingel fehle oder die Adresse nicht auffindbar sei.

Der Blumenhändlerin Martina Rössler ist genau das passiert – und offenbar nicht nur einmal. Jetzt hat sie kurzerhand die Klingelschilder des Hauses mit eigenen Hinweisen für den Paketboten ausgestattet. Eine unmissverständliche Beschreibung bestehend aus mehreren Zetteln mit dicken, richtungsweisenden Pfeilen sollen den DHL-Boten auf die richtige Fährte locken: “Sehr geehrter DHL-Bote, mein Name steht da und das seit 12 Jahren. Sie können auch gerne ins Geschäft kommen, dort haben Sie ja auch gestern für Nachbarn etwas abgegeben! Bei mir!” Bilder des plakattierten Hauseingangs stellte die Floristin anschließend öffentlich in die Facebook-Gruppe “NETT-WERK Düsseldorf”.

Und noch ein Schild... (Foto: Facebook / Screenshot)

Lob und Kritik auf Facebook

Dort haben inzwischen mehr als 700 User auf das Facebook-Posting reagiert. Die meisten berichten von ähnlichen Problemen, einige werfen Rösler allerdings Respektlosigkeit gegenüber dem Zusteller vor. Auch mehrere Medien schrieben über den Paket-Ärger der Düsseldorferin, zuerst hatte die Rheinische Post berichtet. „Ich habe natürlich auch die DHL damit konfrontiert“, sagte Rössler der Zeitung.

Inzwischen wurden die Pakete tatsächlich ausgeliefert. „Angeblich waren sie gestern im falschen Auto”, schreibt Rösler auf Facebook.