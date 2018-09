Klingbeil zur Beförderung Maaßens: „Sehr viele Fragezeichen“

Sie war Vorsitzende der Jungen Alternative in Sachsen und Teil des radikalen Flügels der AfD. Im Jahr 2017 stieg Franziska Schreiber aus der Partei aus. Knapp ein Jahr später veröffentlichte sie nun ihr Buch „Inside AfD: Der Bericht einer Aussteigerin“, das sie am Donnerstag in Tuttlingen vorstellt. Unser Volontär Sebastian Heilemann hat vorab mit der Autorin gesprochen.

Frau Schreiber, ist Ihr Buch eine Abbitte für Ihr Engagement in der AfD?