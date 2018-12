Klimawandel bringt mehr extreme Niederschläge in Europa und USA

Der Klimawandel führt zu mehr extremen Niederschlägen in Europa, den USA und Russland. Zu diesem Ergebnis kommt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Demnach dürfte es in den Regionen künftig vermehrt Überflutungen und große landwirtschaftliche Ernteverluste geben.

Umgekehrt komme es aber auch zu mehr Dürren, vor allem in Afrika. „Eine zentrale Schlussfolgerung unserer Studie ist, dass die Landregionen in den Tropen und Subtropen im Allgemeinen mehr Trockenrekorde und die nördlichen mittleren bis hohen Breiten mehr Nässerekorde erleben“, erklärte der Co-Autor der Studie, Dim Coumou.

Für die Studie analysierten und quantifizierten die Autoren systematisch die Veränderungen der monatlichen Rekordniederschlagsereignisse aus aller Welt – basierend auf den Daten von rund 50 000 Wetterstationen weltweit. Demnach stiegen die rekordnassen Monate in den östlichen und zentralen Regionen der USA zwischen 1980 und 2013 um mehr als 25 Prozent an.

Trockenrekorde gab es hingegen in der Sahelzone und südlich der Sahara, wo die Trockenextreme um bis zu 50 Prozent zunahmen. „Das bedeutet, dass etwa jeder dritte rekordtrockene Monat in diesen Regionen nicht ohne langfristigen Klimawandel stattgefunden hätte“, erklärte Coumou. In ihrer Studie verglichen die Wissenschaftler die Wetterextreme mit Extremen, die ohne eine langfristige Klimaveränderung zu erwarten wären. „Es ist bedenklich, dass wir bereits bei nur einem Grad globaler Erwärmung einen so deutlichen Anstieg solcher Extreme sehen“, erklärte der Autor Jascha Lehmann. Die Wissenschaftler forderten von den Teilnehmern der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz eine Lösung zur Begrenzung der Erderwärmung. Ohne eine Einigung steuere die Erde noch in diesem Jahrhundert auf eine Erwärmung von drei bis vier Grad Celsius zu. „Die Physik sagt uns, dass dies die Niederschlagsextreme noch weiter verstärken würde“, erklärte Lehmann.

„Moment der Wahrheit“

Kurz vor dem Ende der Weltklimakonferenz, die noch bis Freitag läuft, ermahnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Vertreter aus fast 200 Staaten eindringlich, im Interesse künftiger Generationen mehr gegen die von Treibhausgasen verursachte Erderwärmung zu tun. Der Gipfel sei ein „Moment der Wahrheit“, sagte er am Mittwoch. Doch bedauerlicherweise seien auch nach zehntägigen Beratungen die wesentlichen politischen Streitpunkte ungelöst. Nun laufe die Zeit davon. „Dies klingt vielleicht wie ein dramatischer Aufruf, aber genau das ist es: ein dramatischer Aufruf.“