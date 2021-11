Klimaschützer mit ungewöhnlichen Ideen: Der Drachenflieger

Alles begann an einem Frühlingstag im Jahr 1986. Wie an jedem Tag in den Osterferien ging Stephan Wrage auf der Ostsee mit einem fünf Meter langen Katamaran segeln. Doch bald schlief der Wind ein, mit dem letzten lauen Lüftchen schaffte er es gerade noch zurück an den Strand. Dort packte der Schüler seinen neuen Lenkdrachen aus. Mit der alten Singer-Nähmaschine seiner Oma hatte er ihn selbst genäht. Obwohl der Wind nicht aufgefrischt war, schleifte der rund vier Quadratmeter große Lenkdrachen Wrage über den Strand. Selbst sein Segelkumpel konnte ihn nicht festhalten. In 30 Meter Höhe wehte offenbar ein deutlich stärkerer und beständigerer Wind. „Wie kriegst du die Power des Drachens aufs Boot?“, fragte der damals 14-jährige Junge sich. Die Frage ließ ihn nie wieder los.

16 Jahre nachdem sein Drachen ihn über den Strand gezerrt hatte, gründete Wrage die Firma SkySails. Seine Idee: Riesige, vollautomatisierte Lenkdrachen sollten mehrere Tausend Tonnen schwere Tanker und Containerschiffe über die Weltmeere ziehen, so täglich pro Schiff bis zu zehn Tonnen Treibstoff einsparen. Die Idee war gut – und floppte dennoch. Doch Wrage, der begeisterte Lenkdrachenpilot und engagierte Klimaschützer, ließ sich nicht unterkriegen. Nachdem er mit seinen bis zu 400 Quadratmeter großen Zugdrachen eine wirtschaftliche Bruchlandung hingelegt hat, produziert der Wirtschaftsingenieur jetzt mit den von ihm konstruierten Lenkdrachen Ökostrom. Das Ziel seiner Firma SkySails Power: „Wir wollen dazu beitragen, die drohende Klimakatastrophe abzuwenden.“

Lenkdrachen treibt einen Generator an

Stephan Wrage guckt in die Luft. Das macht er oft und gerne. Ein Hans-guck-in-die-Luft ist der kühl rechnende Wirtschaftsingenieur jedoch nicht. Wenn er in die Wolken starrt, arbeitet Wrage meist. Mit zusammengekniffenen Augen verfolgt er die Flugbahn eines Gerätes, das der Laie einen Drachen und Wrage eine Flugwindkraftanlage nennt. In mehreren Hundert Metern Höhe zieht der rot-weiß gestreifte und in seiner Form an einen Gleitschirm erinnernde Lenkdrachen seine Bahnen und malt mit 160 Stundenkilometer eine liegende Acht in den wolkigen Himmel Schleswig-Holsteins. Während der Drachen über einer Wiese in der Nähe des knapp 1000 Einwohner zählenden Dörfchens Klixbüll in rund zwei Minuten auf bis zu 400 Meter Höhe aufsteigt, zieht er ein 14 Millimeter starkes Kunststoffseil von der Winde ab und treibt so einen Generator an. Bis zu 200 Kilowatt kann die Anlage dabei generieren. Eine grüne Digitalanzeige gibt in Echtzeit an, wie viel Strom produziert wird. An einem windigen Standort kann die Anlage Strom für über 450 Haushalte produzieren.

Ist das Seil vollständig abgewickelt, fliegt die Steuerungstechnik den Drachen vollautomatisch in eine Ruheposition, in der er nur mit minimaler Kraft am Seil zieht. Der Generator dreht die Winde nun rückwärts, zieht das Fluggerät so in einer halben Minute auf eine Höhe von rund 150 Metern, dann steigt der Drachen wieder auf. Weil für das Einholen nur fünf bis zehn Prozent der zuvor erzeugten Energie verbraucht werden, entsteht ein Stromüberschuss, der ins örtliche Netz eingespeist wird. Wrages Kindheitstraum, ein Kinderspielzeug zum Lieferanten erneuerbarer Energie zu entwickeln – in Klixbüll ist er bereits Wirklichkeit geworden. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen forschen und schrauben der Firmengründer mit dem schwarzen Tesla und seine mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterdessen weiter daran, dass die Lenkdrachen bald in aller Welt einen Beitrag dazu leisten, die Erwärmung des Planeten zu verlangsamen.

Anlagen auf Mauritius wie an der Nordseeküste

In einer zugigen Produktionshalle in einem tristen Industriegebiet im niedersächsischen Seevetal arbeiten vier Männer konzentriert an einer SkySails Power Anlage, als Stephan Wrage um kurz nach neun Uhr am Morgen die Werkstatt betritt. „Moin! Wie läuft’s?“ „Läuft!“, sagt einer der Männer, der seine langen Dreadlocks zu einem dicken Zopf zusammengebunden hat. Mehr Worte braucht es in Norddeutschland oft nicht. Zudem weiß der Mechaniker, dass er seinem Chef ohnehin nichts erklären muss. Schließlich ist die Anlage das Baby seines Chefs. Die letzten 20 Jahre hat der Tüftler, Manager und Visionär ungezählte Nächte durchgearbeitet, um die Flugwindkraftanlage auf den Markt zu bringen. Jetzt endlich der Durchbruch! Fünf Jahre nach dem ersten Flug mit der ersten Testanlage haben die ersten rein kommerziell genutzten Anlagen das Werk in Seevetal verlassen. Eine von ihnen wird bald in einem Zuckerrohrfeld auf der ostafrikanischen Insel Mauritius Ökostrom liefern, eine andere ist auf einem Frachtschiff montiert, damit der Bordstrom nicht über einen Dieselgenerator produziert werden muss. In den Auftragsbüchern von SkySails Power stehen viele weitere Bestellungen und Wrage guckt sich bereits nach einem größeren Standort und neuen Mitarbeitern um.

„Das Geschäft läuft gut“, sagt Wrage mit norddeutschem Understatement und lächelt. Es ist das Lächeln eines zufriedenen Mannes, der hart für seinen Erfolg gearbeitet hat und sich von Rückschlägen nicht unterkriegen ließ, weil er immer überzeugt war, das richtige Ziel zu verfolgen – das Klima zu schützen.

Wrage war ein junger Wirtschaftsingenieur-Student in Kaiserslautern als ihm Anfang der 1990er-Jahre das Buch „Die Grenzen des Wachstums“ in die Hände fiel. In dem „Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“ warnten renommierte Wissenschaftler: „Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht.“

Warum das erste Projekt mit den Containerschiffen floppte

Viele hielten die Prognosen damals für alarmistische und wirtschaftsfeindliche Katastrophenszenarien. Der im Erscheinungsjahr des Buches geborene Wrage nicht. „Es ist doch nicht so schwer zu verstehen, dass man irgendwann an Grenzen stößt, wenn man exponentielle Rohstoffausbeutung und exponentielles Wachstum in ein limitiertes System – unsere Erde – reinpackt“, sagt der Unternehmer fast 50 Jahre nach Erscheinen der umstrittenen Studie. Als er sie vor fast 30 Jahren das erste Mal las, beschloss er, dazu beizutragen, Wirtschaften nachhaltiger und für den Planeten erträglicher zu gestalten.

Zunächst wollte er dies mit Schiffe ziehenden Lenkdrachen erreichen, doch dann passierte etwas, was nicht im Businessplan des Ingenieurs und Unternehmers stand. 2009 löste die globale Finanzkrise eine weltweite Schifffahrtskrise aus. Nach einem ungesund schnellen Flottenwachstum gab es plötzlich ein riesiges Überangebot an Schiffen. Weil als Folge der Krise auch die Ölpreise sanken, wollte keiner der klammen Reeder mehr in eine innovative Technik investieren, die sich erst amortisieren musste. „Die Finanz- und Schifffahrtskrise hat uns in wenigen Wochen die gesamte Sales Pipeline zerbröselt“, erinnert Wrage sich an seine schlimmste Zeit als Unternehmer.

Nach der Pleite mit den Zugdrachen für Schiffe, ist der Unternehmer sich sicher, dass er mit den Strom-Drachen diesmal auf das richtige Pferd setzt. Denn der Ausbau der klassischen Windenergie stockt in Deutschland seit Jahren. Das liegt auch an Bürgerinitiativen, die sich durch Schattenwurf, Rotorenlärm und die „Verspargelung“ der Landschaft gestört fühlen. Es wird immer schwieriger, Standorte für neue Windparks zu finden. Und genau hier sieht Wrage seine Chance. „Im Vergleich zu Windrädern ist die Stromerzeugung mit Höhenwind minimalinvasiv. Wenn man nicht in den Himmel guckt, nimmt man die Drachen kaum wahr. Darum erwarte ich auch keine vergleichbaren Widerstände wie beim Bau von klassischen Windparks“, sagt Wrage. Dann muss der SkySails-Gründer zurück an den Schreibtisch. Die Welt muss gerettet werden. Zum Schnacken ist jetzt keine Zeit mehr.