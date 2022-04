Klima, Corona, Krieg – Wie sich Krisen auf die Psyche auswirken

Corona, Hochwasser und nun auch noch Krieg: Der deutsche Staat und seine Bevölkerung müssen derzeit drei Krisen bewältigen.

Bereits vor der Corona-Pandemie gehörten Ängste und Depressionen zu den häufigsten seelischen Erkrankungen, wie das Medizin-Fachblatt The Lancet in einer Studie im Jahr 2019 berichtet. Damit lassen sich zusätzliche Auswirkungen aufgrund der Coronakrise gut vergleichen.

Nicht nur die Angst, an Covid-19 zu erkranken, sondern die indirekten Effekte der Einschränkungen und Maßnahmen führen zu einer gewissen Hilflosigkeit, was eine wesentliche psychologische Ursache für Stress, Angst und Depression ist, berichtet Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler und Professor für Psychiatrie an der Uniklinik Ulm.

Angststörungen haben um ein Viertel zugenommen

Er forscht über Corona-Depression, Klima-Angst und Stress. In seinen jüngsten Forschungsergebnissen schreibt Spitzer über einen Anstieg von Depressionen und Angststörungen nach der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020. Vor allem jüngere Menschen fühlten sich „lost“, also verloren, was nicht zuletzt das Jugendwort des Jahres 2020 belege.

In dieser Bevölkerungsgruppe sei laut Spitzer zum einen die Beschäftigung gesunken, zum anderen der stärkste Anstieg psychischer Erkrankungen zu verzeichnen. „Depressionen und Angststörungen haben durch die Corona-Pandemie um etwa ein Viertel zugenommen“, so Spitzer.

Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der Deutschen Depressionshilfe (Deutschland Barometer Depression) im Februar 2021 sprechen ebenfalls dafür, dass die Belastung während der Lockdowns für die Mehrheit der Bundesbürger im Verlauf der Pandemie angestiegen ist.

So gaben 71 Prozent der Befragten an, die Situation als bedrückend zu empfinden. Im ersten Lockdown 2020 lag diese Rate bei 59 Prozent, im Sommer 2020 nur bei 36 Prozent.

Das Cosmo-Covid-19 Snapshot Monitoring hat während der Corona-Pandemie ebenfalls Daten gesammelt, die zeigen, wie belastend die Situation für verschiedene Altersgruppen war. Ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Erfurt in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch Institut, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dem Leibniz-Institut für Psychologie, dem Science Media Center sowie des Bernhard Nocht Instituts für Tropenmedizin und dem Yale Institute for Global Health.

In einer aktuellen Erhebung zeigt sich, dass das Belastungsempfinden in den letzten Wellen für die drei jüngeren Altersgruppen nah beieinander auf erhöhtem Niveau lag. Innerhalb der Gruppe der Ältesten (65.-74 Jahre) geben 27% an, sich belastet zu fühlen. Die Anzahl der Befragten ist bei jeder Befragung unterschiedlich. Aufgrund des Konfidenzwerts von 95 Prozent könne man aber davon ausgehen, dass sich die Ergebnisse auf die ganze Bevölkerung übertragen lassen. Im Zwei-Wochen-Rythmus wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie ihre persönliche Situation momentan als belastend empfinden.

Nach bisherigem Höchststand im Frühjahr 2021 war das Belastungsempfinden zunächst zurückgegangen, ist seit Beginn der vierten Welle im Oktober 2021 aber wieder deutlich angestiegen.

Menschen belastet die Situation

Es gebe allerdings keine administrativen Daten zur Nachfrage nach psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung. Niedergelassene Psychotherapeuten berichten jedoch von einer erhöhten Nachfrage während der Pandemie, heißt es seitens der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (dgppn).

Dieses Bild bestätigt Susanne Bachthaler, Chefärztin der Sinova-Klinik Ravensburg, teilweise. Die Patientenklientel habe sich in der Sinova-Klinik nicht verändert. „Das Risiko für Angststörungen ist durch Corona zwar gestiegen“, aber sie habe keine Patienten, die ausschließlich Pandemieängste behandeln lassen. Die Menschen sorgten sich vor allem um existentielle Unsicherheiten.

Bachthaler sagt, es seien viele belastet und die Umfragen spiegeln das wider, aber dass die Beschwerden so groß sind, dass Menschen einen Krankheitswert aufweisen, erkenne sie nicht. Viele blieben in dieser Lage resilient, können also besser und schneller aus einem Tief rauskommen: „Wer nicht resilient ist, gibt sich seinen Ängsten einfach hin.“

Klima-Angst kann bei Jugendlichen spürbare Folgen haben

Besonders Generation Y und Z sehen sich mit stärkeren existenziellen Unsicherheiten aufgrund des Klimawandels und den ökonomischen Folgen der Pandemie konfrontiert, sagt Bachthaler.

Man merke jetzt, dass Wohlstand, Frieden und Freiheit nicht garantiert sind und man stattdessen reale Grenzen zu spüren bekommt. Bisher lebten wir lange in einer „multioptionalen Welt“. Man müsse lernen, dass man sich auch einschränken muss.

In der Wissenschaft spricht man von der sogenannten „Eco-Angst“. Studien zu den psychischen Auswirkungen des Klimawandels gebe es erst seit wenigen Jahren, so Spitzer.

Es werde aber deutlicher, dass es vor allem junge Menschen betreffe, „weil sie sich noch in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung befinden, ihre Neuroplastizität daher noch vergleichsweise hoch ist und sie damit auch schneller lernen“.

Mindestens ebenso bedeutsam sei, dass chronischer Stress in der Jugend zu dauerhaften Veränderungen der Gehirnstruktur und dem Auftreten unterschiedlichster Formen von psychischen Erkrankungen im späteren Leben führen könne.

Langfristige Studien zum Klimawandel fehlen noch

„Jüngst wurden hierzu jedoch die Ergebnisse einer Umfrage an 10.000 Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren aus zehn Ländern vorab publiziert, die aus meiner Sicht Grund zu großer Besorgnis sein sollten“, schreibt Spitzer.

„Volle 75 Prozent der befragten jungen Menschen haben Angst vor der Zukunft, 59 Prozent davon sind ‚sehr‘ oder ‚äußerst‘ besorgt. Über 50 Prozent fühlen sich traurig, ängstlich, wütend, machtlos, hilflos oder gar schuldig, und 45 Prozent geben an, dass sich die Sorge um das Klima negativ auf ihren Alltag auswirkt. Nach Angaben der Autoren stellt diese Studie die bisher größte Untersuchung zur Klima-Angst dar.“

Spitzer weist darauf hin, dass bisher nur wenige Versuche unternommen wurden, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Psyche von Jugendlichen zu untersuchen. Langfristige Studien zu den Auswirkungen von Corona und Klima-Angst könne es erst in einigen Jahrzehnten geben. Daher blickt Spitzer auf andere Studienergebnisse.

Annähernde Vergleiche lassen sich mit ähnlichen Studien aufstellen

Eine aufwändige Studie zu den langfristigen gesundheitlichen und sozioökonomischen Folgen des Zweiten Weltkriegs wurde 2014 publiziert. „Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass Kriegserlebnisse die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an Diabetes, Depressionen und Herzkrankheiten zu leiden“, so Spitzer.

Wer in jungen Jahren den Krieg erlebt hat, als Zivilist oder gar bei Kampfhandlungen, habe als Erwachsener einen deutlich schlechteren Gesundheitszustand. Kriegserlebnisse seien zudem mit niedrigerer Bildung und geringerer Lebenszufriedenheit assoziiert.

