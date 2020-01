Kleinlaster prallt in Reisebus - beide Fahrer tot

Antonina Biebrich aus Bad Wörishofen hat die aktuelle Ausgabe der TV-Kochshow „Das perfekte Dinner“ auf Vox gewonnen.

In der speziellen „Wer ist der Profi?“-Woche der Sendung kochte die Küchenchefin des Restaurants Calla im Hotel Steigenberger Der Sonnenhof in Bad Wörishofen gegen vier ambitionierte Hobbyköche. Sie war also der „versteckte“ Profi.

Bei der Sendung „Das perfekte Dinner“ kochen normalerweise fünf Hobbyköche gegeneinander.