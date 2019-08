Kleinkind mit Stöckelschuh erschlagen: Frau in Psychiatrie

Von Schwäbische Zeitung

Not macht erfinderisch - doch das geht manchmal auch schief. Wie bei einer Frau in Eschborn, die am Freitagabend versehentlich ihr Auto falsch betankt hatte. Die 55-Jährige versuchte daraufhin, gemeinsam mit einem zur Hilfe geeilten Passanten, den Tank mit einem Staubsauger zu leeren.

Hierzu rollten die beiden das Fahrzeug zu der Staubsaugeranlage. Mittels eines Gartenschlauches beabsichtigten sie, den Kraftstoff aus dem Tank in eine Metallwanne abzuführen.