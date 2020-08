Kleinflieger nach Kollision in Schwaben abgestürzt

Von bw

Nach derzeitigem Stand wird es in Markdorf keinen ausgeglichenen Haushalt 2020 geben. Das kündigte Kämmerer Michael Lissner in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag an. Allein bei Gewerbe- und Einkommensteuer rechnet er mit weniger Einnahmen von 5,46 Millionen Euro, gegenüber der Kalkulation vom Januar. Noch keine zuverlässigen Informationen gibt es dazu, mit welchen Betrag sich Bund und Land an dem Minus beteiligen.

Die Kassenlage sei derzeit noch gut, erklärte Lissner.