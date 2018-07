Kleines Label in Kanada veröffentlicht Musik auf Diskette

Nahversorgung auf dem Land wird immer schwieriger. Immer mehr Dorfläden schließen aus finanziellen Gründen. Damit den kleinen Laden in Kreuzthal-Eisenbach in der Nähe von Isny nicht das gleiche Schicksal ereilt, haben sich die Gründer jetzt etwas einfallen lassen. Seit kurzem hängt an der Ladentür nämlich das Schild „Dorfladen in Selbstbedienung geöffnet“ – und das bedeutet: Personal oder Kassierer gibt es hier nicht mehr.