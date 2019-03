Kleine Tiere, große Ohren: Wilhelma präsentiert niedlichen Zuwachs

Der Stuttgarter Zoo hat diese Woche zwei Neuankömmlinge begrüßt: Zwei Fenneks können von den Besuchern im Giraffenhaus bestaunt werden, wie die Wilhelma am Donnerstag mitteilte. Das wohl auffälligste Merkmal der Wüstenfüchse dürften die bis zu 18 Zentimeter langen Ohren sein – bei einer Körperlänge von nur 40 Zentimetern. Damit sind Fenneks die kleinsten wildlebenden Vertreter der Familie der Hundeartigen.

Wölfe sind die größten Vertreter und etwa viermal so groß. Die beiden Neuzugänge sind Brüder, die im vergangenen Mai in einem tschechischen Zoo zur Welt gekommen waren. Die Schwester der beiden ist in den Zoopark Erfurt umgezogen.

Wie aus der Pressemitteilung der Wilhelma hervorgeht, haben die großen Ohren gleich zwei Vorteile für die Tiere: Zum einen können sie mit den sensiblen Schalltrichtern in ihrem kargen Lebensraum Nordafrikas ihre Beute selbst noch hören, wenn sie sich unter dem Sand regt. Zum anderen dienen ihnen die Ohrmuscheln als Klimaanlage. Die Blutgefäße darin dehnen sich bei Hitze so aus, dass der Körper überschüssige Wärme abgeben kann. Das ist wichtig, weil ein Fennek über keine Schweißdrüsen verfügt.

Zu den Besonderheiten des Fenneks gehöre weiter, so die Wilhelma, dass er im Gegensatz zu anderen Füchsen runde Pupillen hat und seine Fußsohlen behaart sind. Dank dem Fell unter den Pfoten sinkt er im Sand nicht ein und zieht sich auf dem heißen Wüstenboden keine Verbrennungen zu.