Klarer Wahl-Triumph der Sozialisten in Portugal

Schöne und vielfältige Musik zwischen den Jahren, und das für einen guten Zweck: Das hat das Benefizkonzert für Tansania geboten, das fast 200 Besucher in das Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins Westerheim gelockt hat. Die Gruppe Tarsus und die Kehmerles Band bestritten das Konzert am vergangenen Freitag, das rund 1500 Euro einbrachte. Mit dem Geld wird ein Straßenkinderprojekt in Mwanza im Norden Tansanias unterstützt.

Die Idee für das trotz des Schneegestöbers am Freitagabend sehr gut besuchte Benefizkonzert hatte Rainer Moser, ...