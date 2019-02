Klöckner mit dem Orden wider den tierischen Ernst geehrt

Von Ronald Hinzpeter

Das Wort der Stunde beginnt mit dem Buchstaben „F“, wie Frustration. Der Ausdruck „Enttäuschung“ wäre schon zu schwach, um das zu beschreiben, was sich am Freitag in den vielen Redebeiträgen der Kreisräte im Kreistag Neu-Ulm widerspiegelte. Auf ausdrücklichen Wunsch der Freien Wähler sollte einmal ausführlich über die finanzielle Situation der Kliniken berichtet werden. Was Stiftungsdirektor Marc Engelhard vortrug, sorgte im Sitzungssaal des Landratsamtes für gedrückte Stimmung: Das Defizit der drei Häuser wächst unerbittlich – und dann musste ...