Klöckner kündigt Vorschlag zur Glyphosat-Reduzierung an

Der Biberacher Unternehmer und Ehrenbürger Arthur Handtmann ist am Samstag (14. April) im Alter von 91 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben. Das bestätigte am Montag die Handtmann-Unternehmensgruppe auf ihrer Homepage.

Arthur Handtmann wurde 1927 in Biberach geboren. Nach Einberufung und Kriegsgefangenschaft trat er 1947 in das elterliche Unternehmen ein. Rund 20 Mitarbeiter waren zu dieser Zeit beschäftigt. In der dritten Generation entwickelte der Maschinenbau-Ingenieur die Firma Handtmann von einer kleinen Messinggießerei zu ...