Kirstie Alley speckt mal wieder ab

New York (dpa) - Sie ist die Königin der Jo-Jo-Diät: Die US-Schauspielerin Kirstie Alley (59) kämpft hart mit ihren Pfunden. Derzeit ist sie wieder auf dem Weg nach unten. Sie habe in der letzten Zeit über 20 Kilo abgespeckt, gab der Star der Fernsehserie „Fat Actress“ per Twitter bekannt.

„Ich habe die beste Zeit meines Lebens - ich muss noch weitere 13 Kilo los werden“, schrieb sie. Zum Beweis für ihre schlankere Linie postete sie ein Bild mit mehreren attraktiven Männern, und dem Untertitel “Ich und meine italienischen männlichen Freunde“. In den vergangenen Jahren hatte die frühere Schauspielerin aus der TV-Serie „Cheers“ immer wieder für Schlagzeilen wegen ihrer extremen Gewichtsschwankungen gesorgt. Als Sprecherin des Diät-Unternehmens Jenny Craig verlor sie 34 Kilo. Nachdem der Vertrag 2007 ausgelaufen war, nahm sie jedoch wieder zu: Am Schluss wog sie wieder über 100 Kilo. In ihrer Reality-Show „My Big Life“ gab sie zu, dass sie selbst nicht auf sich geachtet habe.