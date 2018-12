Kiri Te Kanawa: Freudentränen bei Ordensverleihung

Die Firma Oelmaier Industrieelektronik mit Sitz im Ochsenhauser Gewerbegebiet Längenmoos gehört ab sofort zur Unternehmensgruppe Handtmann. Dies geht aus einer von Handtmann am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung hervor. Darin heißt es, dass der bisherige Eigentümer Helmut Lehner und Thomas Handtmann als Geschäftsführer der Albert Handtmann Holding GmbH & Co. KG Tags zuvor einen entsprechenden Kaufvertrag unterzeichnet hätten. Die Firma Oelmaier gehe zu 100 Prozent in den Besitz von Handtmann über.