Kipping fordert Gratis-Bus- und Bahnfahrten an Feiertagen

Von Schwäbische Zeitung und pam

Gegen 21 Uhr ist am ersten Weihnachtsfeiertag in der Dekan-Marquart-Straße in Isny eine Garage bei der Josia-Schule in Brand geraten, wie die Polizei berichtet. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Brandursache ist laut Polizei noch unbekannt, der Sachschaden wird auf 200 000 Euro geschätzt..

Bei Eintreffen der Rettungskräfte habe die größere Garage samt Holzanbau in Vollbrand gestanden. Ein Übergreifen auf das dahinterliegende Schul- und Wohngebäude der Josia-Schule konnte laut Polizei durch die ...