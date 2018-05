Kioskbesitzerin verjagt Räuber mit Barcodescanner

Mit einem Barcodescanner und laut schreiend hat eine Kioskbesitzerin in der Stadt Langenfeld in Rheinland-Pfalz zwei Räuber verjagt. Die Täter seien ohne Beute geflohen, teilte die Polizei mit. Die mit Tüchern maskierten Männer betraten den Kiosk im Kreis Mettmann am Abend, als die 37-jährige Besitzerin gerade die Tageseinnahmen zählte. Mit einem Messer in der Hand forderten sie sie auf, das Geld in eine Plastiktüte zu packen. Die Frau holte sich kurzentschlossen den Barcodescanner und vertrieb die Männer.