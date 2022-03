Tod, Zerstörung, Atomraketen - Wie Eltern ihren Kindern den Ukraine-Krieg erklären und Ängste nehmen können

Der Krieg in der Ukraine sorgt weltweit für Entsetzen und Bestürzung. Das bleibt bei Kindern nicht unbemerkt. Die aktuelle Situation ist deshalb Gespräch in vielen Familien. Doch wie "spricht" man mit den Kleinen am besten über Krieg? Wir haben einen Experten befragt.

Was Eltern jetzt beachten sollten, klären wir zusammen mit Psychiater Jörg Freget. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Ulm und Leiter des Kompetenzbereichs „Prävention“ in Baden-Württemberg.

Die Kinder leben nicht in einer Blase. Jörg Freget, Kinder- und Jugendpsychiater

Er betont, dass Kinder es in der aktuellen Lage ohnehin nicht leicht hätten. Durch die Corona-Pandemie befänden sie sich bereits seit zwei Jahren in einem Ausnahmezustand. Die Kinder könnten sich deshalb im Alltag nicht erholen. Mit dem Krieg in der Ukraine dringe die nächste Bedrohung auf sie ein.

Was machen solche Nachrichten mit Kindern? Wie sprechen Eltern das Thema am besten an? Und was kann Kindern in der aktuellen Lage helfen? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was machen solche Nachrichten mit Kindern?

Die momentanen Nachrichten lösen vor allem bei älteren Kindern diffuse Zukunftsängste aus, sagt der Freget. Sie deshalb aber von allen Nachrichten abzuschirmen, hält er für nicht zielführend: „Die Kinder leben nicht in einer Blase.“ Nachrichten über den Krieg in der Ukraine würden sie über verschiedene Kanäle erreichen.

Jüngere Kinder würden vor allem mitkriegen, wie die Eltern auf die schlechten Nachrichten aus der Ukraine reagieren. Wenn die Nachrichten den Eltern zusetzten, spürten sie das. Dadurch empfinden auch sie die Lage als besorgniserregend, auch wenn die Eltern nicht darüber sprechen, sagt der Psychiater. Denn: „Das Kind spürt die nonverbale Kommunikation“, sagt Fegert.

Wie und wann sprechen Eltern das Thema am besten an?

Das falle Kindern leicht. „Was ihnen aber schwerfällt und wofür sie die Eltern brauchen: Emotionen in Worte fassen.“ Dazu kommt, dass viele Kinder davon ausgehen würden, dass der Krieg in der Ukraine in der Erwachsenenwelt spiele und sie nichts angehe. Sie bräuchten eine Erlaubnis, über das Thema zu sprechen.

Deshalb sei es wichtig, dass die Eltern nicht warten, bis ihr Kind auf sie zukommt, um die aktuelle Situation zu reden. Wichtig sei, dass Eltern ihr Kind bewusst darauf ansprechen – und zwar altersgerecht.

Eltern sollten in diesem Gespräch ihre Sorgen ansprechen und ihre Gefühle nicht leugnen, empfiehlt der Psychiater: „Auch sagen: ‚Du, wir machen uns jetzt Sorgen. Das hat es seit vielen Jahren bei uns nicht gegeben, dass es in Europa Krieg gibt.‘“

Gleichzeitig sollten sie aber auch betonen: „Uns kann hier nichts passieren. Wir sind zusammen.“ Und: „Das ist weit weg.“ Denn Kinder könnten nicht einordnen, in welcher Entfernung die Bilder aufgenommen wurden, die sie im Fernsehen sehen.

Was sollten Eltern ihren Kindern sagen – und was nicht?

„Wenn das Kind mit einer kurzen Ansprache zufrieden ist, dann würde ich damit auch zufrieden sein“, sagt Fegert.

Wenn nicht, dann müsste in der Familie tiefergehend über das Thema gesprochen werden. Aber auch das hat seine Grenzen, sagt der Psychiater. Krieg und Tod könnten Kinder in ihren Dimensionen nicht erfassen: „Explosionen kann ich schon erklären. Ich kann aber die Gesamtsituation nicht beschrieben.“

Um Kindern den Krieg begreifbarer zu machen, könne helfen, in Bildern zu sprechen: Zum Beispiel, dass Menschen weit unter der Erde in der U-Bahn Schutz suchen würden. Besonders Handlungen würden Kinder interessieren.

Kleinen Kindern würde Fegert nicht die ganze Wahrheit sagen. Denn das könnten sie laut dem Psychiater nicht begreifen: „Dass es außergewöhnliche Tage sind, das kann man den Kindern schon sagen.“ Auch wenn er betont, dass Eltern nicht lügen sollten. Das würden die Kinder merken.

Ab einem Alter von etwa zwölf Jahren könne mit Kindern aber auch über abstraktere Themen gesprochen werden, wie zum Beispiel: Wäre es möglich, dass die russische Armee die aktuelle ukrainische Regierung stürzt, um eine Marionettenregierung einzusetzen?

Was ist, wenn Kinder Angst vor dem Tod haben?

Die aktuelle Berichterstattung über den Ukraine-Krieg löst in manchen Kindern auch Angst vor dem Tod aus. Psychiater Freget ist der Meinung, dass bei kleinen Kindern meist reiche, ihnen zu versichern, dass sie hier nicht sterben würden.

Bei Älteren ab elf oder zwölf Jahren hingegen sollte in eine Unterhaltung auch die Endlichkeit der Dinge und des Lebens mit eingerechnet werden. Denn: „Im Jugendalter gibt es eine große Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens.“ Die Kinder würden nach und nach begreifen, dass das Leben endlich ist.

Was ist, wenn Kinder nicht mehr schlafen können?

Rituale vor dem Schlafen gehen sollen helfen. Dazu gehört zum Beispiel das allabendliche Lied oder die Geschichte. Für nicht hilfreich hält Freget, die Kinder im Elternbett schlafen zu lassen. Denn das unterbreche die Routine. Und die sei wichtig. Stattdessen könne helfen, zum Beispiel die Tür weiter als sonst offenzulassen.

Wenn Kinder vor dem Einschlafen über den Krieg sprechen wollen, sollten Eltern das nicht ausschlagen. Die Gefühle und Bilder zu dem Thema sollten nicht in den Kindern „arbeiten“. Fregets wertvoller Tipp ist außerdem: Vor dem Einschlafen darüber zu reden, was an dem Tag Schönes passiert ist, um so ein besseres Gefühl zu geben.

Was kann Kindern in der aktuellen Lage helfen?

Helfen können laut Psychiater Freget neben Gesprächen auch Taten – zum Beispiel für Betroffene spenden: „Ich kann mit den Kindern zusammen sagen: ‚Jetzt machen wir was, damit wir nicht ohnmächtig sind.‘“ Das habe auch etwas Entlastendes. Angst lähme. Aktiv etwas tun, kann befreiend wirken.

Auch andere positive Aktionen könnten helfen. In gläubigen Familien kann ein Gebet aufbauen. Man kann zusammen eine Kerze anzünden oder anderes tun, von dem man glaubt, dass es hilft: „Wir ertragen solche Situationen leichter, wenn wir denken, dass wir eine Kontrolle haben und etwas tun können.“

Sollten Kinder weiter Nachrichten schauen?

Auch hier zählt das Argument der Routine. Wenn Kinder in normalen Zeiten bereits Nachrichtensendungen schauen, sollten Familien das laut Experte Freget auch beibehalten. Das gilt für Kindernachrichten wie Logo sowie für Nachrichtensendungen wie Tagesschau oder ZDF Heute.

Freget ist sich sicher, dass Kinder durch das Internet oder ihr Umfeld meist ohnehin Zugang zu den Informationen hätten. Seriöse Nachrichtensendungen hätten außerdem den Vorteil, Kindern gesicherte Informationen über den Krieg in der Ukraine zu liefern und die Medienkompetenz zu schulen.

Für Jörg Freget gilt es, eines zu beachten: „Die Frage ist, ob wir mit den Kindern ins Gespräch kommen und sie informieren.“