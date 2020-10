Kinder-Comic für Erwachsene: Die Peanuts werden 70

Mit einer Menschenkette rund um den See am Samstag, 3. Oktober, und einer Kundgebung in Salem am darauffolgenden Tag wollen verschiedene Veranstalter gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung demonstrieren. Die Verantwortlichen haben angekündigt, das der Öffentliche Personenverkehr sowie die Kundgebungen vermehrt kontrolliert werden. Die Polizei ist vor Ort und es regt sich Protest.

"Friedenskette" soll von Konstanz bis Fußach verlaufen Von Konstanz verläuft entlang des Bodenseeufers bis zur Fußach in Vorarlberg ...