Von Lindauer Zeitung

„Jetzt werden sich unsere Gäste wie im Himmel fühlen, zumal ja das Harfenspiel auch so etwas Himmlisches an sich hat“, sagte die Vorsitzende des Hospizverein Maja Dornier (links) anlässlich der Übergabe einer Harfe durch die „VR-Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee“ an das Lindauer Hospiz. Mit dem gespendeten Musikinstrument wolle diese die „oft nicht einfache Situation“ der Gäste des Hospizzentrums „Haus Brög zum Engel“, aber auch deren Angehörige und Mitarbeiter unterstützen und verbessern, erklärte der Vorstand der VR-Stiftung, ...