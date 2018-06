Kim Kardashian und Kanye West wollen in Paris heiraten

New York (dpa) - TV-Sternchen Kim Kardashian (33) und Rapper Kanye West (36) wollen in wenigen Monaten heiraten - am liebsten in Frankreich: „Wir werden diesen Sommer heiraten, hoffentlich in Paris“, sagte Kardashian in der US-Talkshow „Jimmy Kimmel Live“.

Paris sei für sie „wie ein zweites Zuhause“. „Wir verbringen so viel Zeit dort. Wir haben dort eine Zweitwohnung. Wir lieben es sehr.“

Sie und West wollten die Hochzeitssause gemeinsam vorbereiten, sagte Kardashian. „Wir übernehmen verschiedene Rollen: Er kümmert sich um die Musik, ich um die Sitzordnung, wir machen es uns also ganz einfach.“ Den exakten Ort oder Zeitpunkt der Hochzeit wollte Kardashian, die sich nach der Feier Kim Kardashian West nennen will, nicht verraten.

Kardashian und West sind seit 2012 zusammen und seit Herbst 2013 verlobt. Im Juni vergangenen Jahres kam ihre Tochter North zur Welt.

