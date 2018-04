Kim Jong Un besucht Konzert südkoreanischer Popstars

Vom Wohnzimmer aus kann Anja Kugler das Meer sehen, in die andere Richtung liegen die Berge. Seit acht Jahren lebt die 36-Jährige, die in Ölkofen aufgewachsen ist, mit ihrer Familie dort, wo andere Urlaub machen: auf der italienischen Insel Sardinien. Mit ihrem Mann Samuel Caboni betreibt sie einen Hof in biologisch-dynamischer Landwirtschaft und ein kleines Restaurant. „Ich habe immer schon davon geträumt, in einem anderen Land zu leben“, sagt sie.