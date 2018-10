Landwirtschaftspolitik bei Weißwurst, Maultauschen – und ’ner Halben: Bauern aus dem Allgäu und aus Oberschwaben, aus dem Kreis Sigmaringen und vom Bodensee haben bei der traditionellen Bauernkundgebung auf der Oberschwabenschau in Ravensburg ihre Forderung bekräftigt, an der grundsätzlichen Ausrichtung der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) festzuhalten. „Wir wollen die Stärkung der ersten Säule und brauchen die Prämien, die auf der bewirtschafteten Fläche liegen“, rief Waldemar Westermayer am Sonntag den mehr als 700 Bauern im ...