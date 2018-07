Kevin Trapp und Izabel Goulart haben sich verlobt

Der Fußball-Nationalspieler Kevin Trapp (27) und das brasilianische Model Izabel Goulart (33) wollen heiraten. Beide gaben ihre Verlobung am Donnerstag auf Instagram bekannt.

„Dieser unvergessliche Moment ist einfach nicht in Worte zu fassen“, schrieb der DFB-Ersatztorwart Trapp zu einem Video, auf dem ein Ring mit großem, glitzernden Stein an Goularts Finger zu sehen ist. „Meine zukünftige Frau!“ Das Model, das unter anderem für die Wäschemarke Victoria's Secret arbeitet, schrieb, sie werde bald Frau Trapp sein. Und auf Deutsch an ihren Verlobten gerichtet: „Ich liebe Dich!“

Das Paar lebt gemeinsam in Paris, wo Trapp bei PSG unter Vertrag steht. Der Torhüter war bei der Weltmeisterschaft in Russland im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Nach dem frühen WM-Aus in der Vorrunde fuhr Trapp gemeinsam mit Goulart in den Urlaub nach Capri.

Trapp zur Verlobung

Goulart zur Verlobung