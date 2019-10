Kevin Hart zeigt Bilder aus dem Krankenhaus

Trotz der anhaltenden Kritik an einem Image-Video von und für die Stadt Ulm sieht die Verwaltung keine Veranlassung, den Film zu verändern. Sie hält an der Szene fest, in der ein junger Mann gezeigt wird, der eine „schwarze Sonne“ im Nacken als Tattoo trägt, ein bei Nazis beliebtes Symbol, das auf die SS verweist, welches allerdings nicht verboten ist. Grüne und SPD sind mit der Entscheidung nicht einverstanden.

Seit vergangenem Donnerstag, seit der Veröffentlichung des Videos „Ulm – wir sind alle Vielfalt“, war die Kritik nicht ...