Kerber und Zverev bestreiten Erstrundenmatches bei Australian Open

Von Schwäbische Zeitung

Die Feuerwehr Tuttlingen musste am Montagvormittag zu einem Wohnungsbrand in die Zeughausstraße ausrücken. In dem dreistöckigen Wohngebäude kam es in dem ersten Stockwerk zu einem Feuer. Insgesamt mussten zwei Menschen aus dem Haus gerettet werden. Einer davon befand sich in der brennenden Wohnung, ein anderer in dem Stockwerk darüber.

Sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankhaus. Aktuell ermittelt die Kriminaltechnik vor Ort.