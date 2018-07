Kerber und Görges streben deutsches Endspiel in Wimbledon an

Die beiden Tennisspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges wollen heute in Wimbledon ein deutsches Endspiel perfekt machen. Die 30 Jahre alte Kerber tritt im ersten Halbfinale auf dem Centre Court gegen die Lettin Jelena Ostapenko an. Es ist ihr erstes Duell mit der French-Open-Gewinnerin von 2017. Anschließend steht die 29-jährige Görges in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinale der US-Amerikanerin Serena Williams gegenüber. Erstmals seit Beginn der Profigeschichte erreichten zwei deutsche Tennis-Damen das Halbfinale des Rasenturniers in London.