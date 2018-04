Kent Nagano erhält Preis für Lebensfreude

Stardirigent Kent Nagano (66) hat am Montagabend in Hamburg den Champagne-Preis für Lebensfreude erhalten. „Kent Nagano zählt zu den Dirigenten, die visionär an die verändernde Kraft der Musik glauben, an ihre gesellschaftliche, verbindende und im weitesten Sinne aufklärerische Kraft“, sagte Laudatorin Julia Spinola.

Der gebürtige Amerikaner mit japanischen Wurzeln ist seit 2015 Generalmusikdirektor der Hamburger Staatsoper. Die Vereinigung der Winzer und Häuser der Champagne zeichnet mit dem Preis Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum aus, die sich um Lebensart verdient machen. Frühere Preisträger waren unter anderem Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Hape Kerkeling.

Champagne-Preis für Lebensfreude