Kelsey Grammer klagt Sorgerecht ein

Los Angeles (dpa) - „Frasier“-Schauspieler Kelsey Grammer (56) und seine dritte Frau Camille Donatacci (43) sind seit Mitte Februar geschieden, doch der bittere Streit um die Kinder geht weiter.

Wie das Promi-Portal „Eonline.com“ berichtete, hat der frisch verheiratete Star das Sorgerecht für die beiden Kinder Mason (9) und Jude (6) vor Gericht beantragt. Sie leben hauptsächlich bei der Mutter in Los Angeles, während Grammer mit seiner neuen Frau, der britischen Flugbegleiterin Kayte Walsh (29), in Chicago residiert. Die Kinder sollten in einer stabilen Umgebung an einem Ort aufwachsen, argumentiert Grammer. Ende Juni findet eine weitere Anhörung statt. Grammer und Donatacci hatten sich im vergangenen Sommer nach 13 Jahren Ehe getrennt. Schon kurz danach war Grammer wieder liiert und drängte vor Gericht darauf, möglichst schnell zu heiraten. Die vierte Hochzeit fand Ende Februar im New Yorker Plaza-Hotel statt.

„Eonline.com“-Bericht