Keith Urban wird „Entertainer des Jahres“

Der australische Countrysänger Keith Urban (51) hat bei der Verleihung der Country Music Awards den Spitzenpreis „Entertainer des Jahres“ gewonnen. „Baby Girl, ich liebe dich so sehr“, sagte Urban bei der Gala in Las Vegas zu seiner Frau Nicole Kidman, die im Publikum saß.

Sängerin des Jahres wurde in der Nacht zu Montag Kacey Musgraves (30), die auch einen Preis für ihr Album „Golden Hour“ bekam. Schauspielerin Chrissy Metz (38, „This Is Us“) feierte bei der Show ihre Live-Bühnenpremiere. Sie sang den Song „I'm Standing With You“ aus ihrem Film „Breakthrough - Zurück ins Leben“, der Mitte Mai auch in die deutschen Kinos kommt. Sängerin Miranda Lambert (35) war zuvor erstmals mit ihrem Ehemann Brendan McLoughlin über den roten Teppich gelaufen. Die beiden hatten im Winter heimlich geheiratet, wie Lambert Mitte Februar verriet.

ACM Awards