Keira Knightley spricht offen über Geburt

Schauspielerin Keira Knightley will das Thema Geburt und dazugehörige Tabus in der Öffentlichkeit ehrlicher zur Sprache zu bringen. In einem gerade erschienenen Essay mit dem Titel „Das schwächere Geschlecht“ erzählt sie offen von den ungeschönten Seiten der Geburt ihrer dreijährigen Tochter Edie im Mai 2015. Sie erinnere sich an den Kot, das Erbrochene, das Blut, die Stiche. Sie vergleicht ihre Situation mit der der britischen Herzogin Catherine, die wenig später ihre Tochter Charlotte zur Welt brachte und sich nur sieben Stunden später perfekt geschminkt der Öffentlichkeit präsentierte.