Keine Scheu vor neuer Technik - Auch Rehe nutzen GPS

Die Weltpremiere dauert wenige Sekunden. Das Reh wittert einen Salzleckstein, im Weg ist ihm aber auf Schulterhöhe eine Apparatur mit einem viereckigen Loch. Ganz kurz zögert das Wildtier, streckt dann seinen Kopf durch das Loch in Richtung Salzleckstein, löst dadurch einen Mechanismus aus. Als es seinen Kopf blitzschnell aus der Öffnung zieht, trägt es ein Gummiband mit einem GPS-Sender um den Hals. Die Prozedur lief in Millisekunden ab.

Ingenieure aus den Wissenschaftlichen Werkstätten der Universität Konstanz, Forschende der Universität, des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie und der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) Rheinland-Pfalz frohlocken, sind nach mehrjähriger Tüftelarbeit erleichtert: Zum ersten Mal ist es gelungen, ein Tier ohne Festhalten und ohne Betäubung zu Forschungszwecken mit einem Sender auszustatten. „Das erspart den Wildtieren Stress und uns als Forschenden viel Zeit und Aufwand“, erklärt Martin Wikelski, Direktor der Abteilung für Tierwanderungen des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie und Honorarprofessor der Universität Konstanz. „Den Tieren bleibt so der Fangstress erspart. Wir können sie so beobachten, wie sie sind.“

Alle drei Stunden wird das besenderte Reh aus seinem rund 30 Hektar großen Aktionsraum Daten liefern. Das Ganze ist zeitlich begrenzt. Im Idealfall wird das Band nach bis zu sechs Monaten, also kurz bevor die Batterie ihren Geist aufgibt, an der Sollbruchstelle brechen. Forscher können dann das abgestreifte Band orten und alle Daten auslesen.

„Die Wildtiere sind nicht so gut erforscht, wie viele meinen“

„Es war eine Herausforderung, die Apparatur basierend auf einer anderen in den Wissenschaftlichen Werkstätten entwickelten Apparatur mit RFID-Technologie, mit deren Hilfe Daten kontaktlos gelesen und gespeichert werden können, zu entwickeln“, schildert Marcel Indlekofer, Ingenieur der Wissenschaftlichen Werkstätten der Universität, die sich seit Jahrzehnten mit der Besenderung von Tieren beschäftigt. „Wir haben für diese Weltpremiere probiert. Gleich hinter der Öffnung befindet sich ein elektronischer Auslösemechanismus und die eigentliche Technik der Apparatur. Abstandssensoren messen dabei kontinuierlich die Kopfposition und Schulterhöhe des Tieres“, erklärt der Ingenieur. „Dies soll einerseits die optimale Position des Rehs sicherstellen und andererseits verhindern, dass kleinere Wildtiere die Freigabe des Halsbands auslösen.“ Trägt das Tier bereits einen GPS-Sender, wird dies durch einen in das Halsband integrierten Chip erkannt. „Dadurch können wir unerwünschte Mehrfach-Besenderungen vermeiden“, so Marcel Indlekofer.

Doch warum stehen gerade Rehe im Fokus? „Die Wildtiere sind nicht so gut erforscht, wie viele meinen“, sagt Martin Wikelski. „Rehe gehören zu den wichtigsten Tieren im Wald, können bei der Waldregeneration eine existenzielle Rolle spielen. Wir wollen mehr über die Wechselbeziehung zwischen den großen Pflanzenfressern und der Waldverjüngung erfahren und dabei die Regulierungswirkung der Jagd untersuchen“, fügt Ulf Hettich, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Wildökologie an der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt (Rheinland-Pfalz), an. „Das ist für uns sehr wichtig, denn im Rahmen des durch den Klimawandel notwendigen Waldumbaus haben wir ein besonderes Interesse, das Raumnutzungsverhalten von Rehen besser zu verstehen, um waldbauliche und jagdliche Maßnahmen gezielter darauf abstimmen zu können. Erst wenn die Jungbäume 1,30 Meter hoch sind, wird das Risiko, dass sie durch Knospenverbiss der Rehe geschädigt werden, kleiner. Schäden durch das Fegen des Geweihs sind dann aber immer noch möglich.“

Die Wege der Rehe nachverfolgen

Durch die speziellen, besonders leichten und energiesparenden GPS-Halsbänder könnten die Aufenthaltsorte der Rehe präzise und nahezu in Echtzeit nachverfolgt werden, sagt der Wissenschaftler. Sogenannte Weiserflächen – diese sind mit Zäunen vor Wild geschützt – werden dabei mit ungeschützten Waldflächen verglichen. Auch die Frage, wie gut der Vergrämungseffekt durch Jagen funktioniert, wie viele Rehe nachziehen, solle beantwortet werden. „Wie sich eine intensive, lokale Bejagung auf den Nachzug auswirkt, dazu liegen uns bisher nur wenige Erkenntnisse vor“, sagt Hettich.

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, im Herbst und Winter bis zu 25 Rehe mit dieser Methode zu besendern, wenn sie ans Lockfutter kommen, und auch das Verfahren serienreif zu machen. Dann, sagt Ulf Hettich, könnte beispielsweise versucht werden, auch das größere Rotwild mit der neuen Methode zu besendern. „Bisher ist das viel aufwendiger als bei Rehen. Ein Tier wiegt rund 100 Kilogramm. Der Fangaufwand ist noch größer, ohne Narkose geht derzeit fast nichts. Wir freuen uns, wenn sich das ändert.“

Jörg Melzheimer, wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung für Evolutionäre Ökologie am Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, verfolgt das Projekt mit Interesse. Der Wissenschaftler findet die Idee „cool und faszinierend“. Rehe seien relativ naive Tiere, es sei nachvollziehbar, dass das Besendern auf diese Art und Weise funktioniere. Bei Geparden und anderen Raubtieren, die Jörg Melzheimer seit Jahren erforscht, sei das anders, sie seien von Natur aus besonders vorsichtig. Die automatische Besenderung in dieser Form kann sich der Wissenschaftler nicht vorstellen. „In den meisten unserer Projekte geht es uns um viele Fragen, die allein durch das Besendern nicht beantwortet werden können. Beispielsweise untersuchen wir auch das Blut der Tiere und machen Ultraschall. Dafür haben wir ein eingespieltes Team, mit dem das hervorragend klappt.“ Nichtsdestotrotz werde er die weitere Entwicklung des Prototypen verfolgen, sagt Jörg Melzheimer.

Das Ende der „Safari-Mentalität“

Für Martin Wikelski ist auf jeden Fall eine neue Zeit angebrochen. „Jetzt kann man Rehe kontaktlos besendern. Das ist großartig. Aber es geht eigentlich mehr darum, dass sich die Einstellung von Wissenschaftlern und Managern ändert, es die alte Safari-Mentalität nicht mehr geben wird, bei der man im Landrover hinter einem Tier herfahren muss, um es zu fangen, zu narkotisieren und zu besendern“, sagt er. Damit seien fundamentale Änderungen in dem, wie man Wissenschaft betreibt, eingeläutet worden. „Da braucht man die Ingenieurskunst, Leute, die sich eindenken können und Ideen einbringen.“

Zu den Fortschritten in der Tierbeobachtung gehört für den Forscher auch, dass Störche künftig keinen Rucksack mehr mit Sender tragen sollen, sondern der Vogelring zum elektronischen Ring umgearbeitet wird. Im kommenden Jahr will Wikelski ein paar Hundert Jungstörche damit ausrüsten, im übernächsten Jahr alle 15 000 Jungstörche in Deutschland. „Nach 120 Jahren Vogelberingung ist das ein unfassbarer Durchbruch“, schwärmt der Direktor der Abteilung für Tierwanderungen des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie. Von 15 000 Jungstörchen sterben derzeit 10 000 im ersten Jahr, also 70 Prozent. Wie? Unter welchen Umständen? Und Warum? „Diese Fragen konnten wir bisher nicht ausreichend klären“, sagt Martin Wikelski. „Die neue Methode kann uns endlich Klarheit bringen.“