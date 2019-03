Die Entscheidung fiel am Sonntagabend gegen 18 Uhr: In Mengen und den Ortsteilen finden am Abend keine Funkenfeuer statt. Zu gefährlich wurde von Feuerwehr und den genehmigenden Behörden die Lage im Stadtgebiet eingeschätzt. Den enttäuschten Funkenbauern wurde allerdings eine Wiederholung am kommenden Samstag in Aussicht gestellt.

Besonders bitter war diese Nachricht für die Mitglieder des Funkenvereins in Beuren. Die hatten in den vergangenen Tagen alles daran gesetzt, dass ihr Funkenfeuer doch noch eine Genehmigung erhalten würde.