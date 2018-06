Keine Geheimnisse

Die Lebensmittelkontrolleure beanstanden weniger Proben. Das ist der gute Teil der Nachricht. Der schlechte ist, dass rund ein Viertel der überprüften Betriebe nach wie vor schludrig mit den Vorschriften umgehen. Insbesondere bei der Kinderverpflegung, in Gaststätten und Imbissbuden werden die Beamten häufig fündig. Die Ämter müssen sich fragen lassen, ob es an geeigneten Sanktionen oder Anreizen mangelt.

Ein Vorschlag der Verbraucherorganisation Foodwatch könnte einen Teil des Problems beheben. Mit dem sogenannten Smiley-System erkennen Gäste schon an der Tür des Restaurants an einem Aufkleber, ob die hygienischen Zustände drinnen in Ordnung sind. Damit verbunden ist ein finanzieller Anreiz für die Betreiber, sich wirklich an die Vorschriften zu halten. Sonst bleiben die Gäste fort.

Was in Dänemark oder New York gut funktioniert, ist in Deutschland nicht gewollt. Die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen bleiben geheim. Der Berliner Bezirk Pankow hat sie jahrelang im Internet veröffentlicht. Doch ein Betrieb klagte dagegen und bekam recht. Doch nur mehr Transparenz schafft mehr Sicherheit.