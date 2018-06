Kein Witz: Australien beim Eurovision Song Contest 2015

Australien ist beim Eurovision Song Contest in Wien dabei. Das Land werde anlässlich des 60. ESC einmalig an dem Musikwettbewerb teilnehmen, teilten die Veranstalter heute mit. Australien sei fürs Finale am 23. Mai gesetzt und mit im Wettbewerb - Zuschauer in Australien können über den Sieger abstimmen und die Europäer über den Auftritt Australiens. Falls das Land gewinnt, wäre es auch 2016 wieder dabei. In Australien ist das Finale des Europa-Events beliebt, auch wenn es dort am Sonntagmorgen statt am Samstagabend im Fernsehen läuft.