Kein Mitleid mit Rostlauben

Ravensburg - An diesem Donnerstagmorgen beginnt unser Tag, vor den großen Toren der TÜV Süd Niederlassung in Ravensburg, statt wie sonst üblich in der Schule. Beim Betreten der Halle steigt uns sofort ein markanter Geruch nach Öl und Gummi in die Nase. Dort werden wir auch schon von dem TÜV-Prüfer Philipp Marquart begrüßt und zu einer Führung durch das Gebäude eingeladen. In dem Gebäude werden nicht nur Autos geprüft, sondern auch die Theorieprüfung für den Führerschein abgehalten, wofür es extra einen kleinen separaten Raum gibt. Im Laufe des Tages kommen Fahrschüler, denen die Aufregung und Nervosität ins Gesicht geschrieben stehen, mit ihren Fahrlehrern, um die Prüfung zu absolvieren. Einen besonders aufgeregten Fahrschüler motiviert der Prüfer mit den Worten: „Aufgeben gibt es nicht!“

Um acht Uhr morgens erscheint bereits das erste Auto zur Überprüfung. Da es sich hierbei um einen relativ neuen Wagen handelt, erklärt uns Marquart an diesem Beispiel die Abläufe und Kriterien einer erfolgreichen TÜV-Prüfung. Zunächst werden die Bremsen auf ratternden Rollen auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Danach werden die Elektronik und der Innenraum des Autos überprüft. Mit lautem Krachen erhebt sich nun die Hebebühne mitsamt dem Auto vom Boden, sodass der Prüfer den Unterboden inspizieren kann. Da er keinerlei Mängel feststellt, darf der erleichterte Kunde sein Auto mit einer nagelneuen TÜV-Plakette wieder abholen.

Keine neue Plakette

Die Mitarbeiter erklären uns, dass an Regentagen nicht so viel Betrieb herrscht, vor allem, weil viele Motorradfahrer bei diesem Wetter die Straßen meiden. Daher fährt der nächste Kunde erst knapp eine Viertelstunde später vor. Schon von Weitem fällt uns der ältere Fiat Ducato auf, denn er wirkt auf den ersten Blick nicht besonders gepflegt. Auf der Hebebühne bestätigt sich unsere Vermutung, dass der Wagen schon bessere Zeiten gesehen hat. Mehrere Schweißnähte sind schlecht verarbeitet, nach der Meinung des Prüfers gleichen sie „nur einer besseren Klebetechnik“. Mit ohrenbetäubendem Lärm und starkem Dieselgeruch kommt der Transporter auch bei der Abgasuntersuchung nicht gut weg. In diesem Fall gibt es für den enttäuschten Fahrzeughalter keine neue Plakette, jedoch ein Genehmigungsschreiben für die Fahrt zur nächsten Werkstatt. Innerhalb eines Monats muss der Besitzer zu einer kostenpflichtigen Nachuntersuchung seines Wagens erscheinen. Dort bekommt er eine zweite Chance.

Auch neuere Autos werden geprüft

Ein total verrosteter Geländewagen von Nissan fährt jetzt durch die Tore der Halle. Der Prüfer erkennt die Schäden sofort und ein leises Klopfen mit dem Hammer lässt den Rost langsam zu Boden rieseln. Dieses Problem erstreckt sich über die gesamte Karosserie, sodass am Ende der Kontrolle mehrere handgroße Löcher darin klaffen. Der Fahrzeughalter kann nur schwer verkraften, dass sein geliebtes Auto durch den TÜV gefallen sein soll, und macht sich geknickt auf den Rückweg. Man darf als Prüfer beim TÜV kein Mitleid mit den Fahrzeugen verspüren, denn ansonsten würde man unsichere Autos auf die Straßen lassen.

Außer einer alten Vespa, die aber keine Mängel aufweist, kommen an diesem Tag nur noch Wagen der umliegenden Werkstätten und Autohäuser in die Prüfstelle. Diese Fahrzeuge sind natürlich allesamt in tadellosem Zustand, aber selbstverständlich wird auch hier eine genaue Prüfung vorgenommen.

Als der Tag sich dem Ende neigt, verstauen die Prüfer ihr Werkzeug und der Kaffeeautomat wird abgeschaltet. Mit einem letzten lauten Rattern schließen sich die Tore, über die vormals von Lärm erfüllte Halle legt sich die Stille des Feierabends.