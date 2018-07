Kein Liebesglück für Lothar Matthäus

München (dpa) - Die dauerhaft glückliche Liebe bleibt für Lothar Matthäus (50) eine Vision. Nach übereinstimmenden Berichten von „Bild.de“ und „Bunte“ haben sich der Rekordnationalspieler und seine Freundin Ariadne Ioannou (24) nach fünf Monaten getrennt.

Matthäus lernte die Psychologiestudentin Anfang Dezember in München kennen. Im Februar ließ er sich von seiner vierten Ehefrau Liliana scheiden. „Ich habe am letzten Freitag mit Lothar Schluss gemacht. Wir hatten unterschiedliche Auffassungen, wie unsere gemeinsame Zukunft aussehen soll“, zitierte „Bild.de“ am Dienstag Ioannou. „Lothar war mir einfach zu oberflächlich.“ Matthäus bestätigte der Münchner „Abendzeitung“: „Wir sind kein Paar mehr. Schon vor Wochen war klar, dass es nicht mehr geht. Von einer Seite waren Erwartungen da, die ich so nicht erfüllen kann und will.“ Für den Vorwurf der Oberflächlichkeit habe er „nur ein mildes Lächeln übrig“.

Grund für die Trennung ist nach „Bunte“-Information eine andere Frau, mit der Matthäus mehrfach gesehen worden sein soll. Von der „Abendzeitung“ auf Spekulationen angesprochen, das polnische Model Joanna Tuczynska sei der Trennungsgrund, sagte Matthäus: „Lassen wir das mal offen und schauen, was passiert.“

