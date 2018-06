Kein Konter von Vettel: Quali-Dritter hinter Mercedes-Duo

Von Brigitte Scheiffele

760 Umschläge hat die evangelische Kirchengemeinde Merklingen in diesem Monat in die Briefkästen ihrer Gemeindemitglieder gesteckt. Wer auch dieses Mal an einen Bettelbrief dachte, hat sich schwer geirrt: In jedem Umschlag lag Geld: ein Fünf-Euro-Schein.

Kein Druck, kein Spielgeld, sondern ein echter Fünf-Euro-Schein im Briefumschlag. Was soll das? Eine Aktion, die Erstaunen bei vielen Mitgliedern der evangelischen Kirchengemeinde hervorrief und sofortige Anrufe im Pfarrbüro mit sich brachte: „Warum verteilt ihr Geld?