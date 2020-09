Kein Handyempfang: Hier lernen Büromenschen den Reiz der Handarbeit kennen

Seit Donnerstag, 24. September, werden neue Parkscheinautomaten in der Rabenstraße und der Mittelstraße installiert. Dadurch wird das gesamte Parken in der Mittelstraße bis runter zum Kreisverkehr kostenpflichtig, teilt die Stadt in einer Mitteilung mit.

Bei den vier neuen Automaten in der Mittelstraße sowie dem neuen Automaten in der Rabenstraße ist neben dem geläufigen Bezahlen mit Münzgeld ebenfalls ein kontaktloses Bezahlen via EC-Karte möglich.