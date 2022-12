Kehrwoche bei Eis und Schnee

Der weiße Spuk auf unseren Straßen ist zwar schon weitgehend wieder vorbei. Dennoch ist der längst noch nicht für beendet erklärte Winter Anlass genug über Schnee zu sprechen. Reichen etwa in Hamburg drei Zentimeter davon aus, um die Stadt ins Chaos zu stürzen, holt der langmütige Mensch von der Schwäbischen Alb überhaupt erst ab einem halben Meter die Schneeschaufel aus der Garage.

Die Frage ist, was man am besten mit Schnee anfängt. Klar, man kann ihn schaufeln, fräsen oder in kleine Bälle portioniert hervorragend werfen. Außerdem dient er diversen Wintersportlern als Rutschunterlage, um auf Skiern, Rodeln, Bobs und Snowboards irgendwelche Hänge und Berge herunterzuschlittern. Die alten Römer liebten Schnee als Vorläufer von Eiscreme, in dem sie das weiße Zeug mit Honig mischten und als Süßspeise in sich hineinspachtelten. Bei uns Flachländlern ist der Schnee eigentlich nur an Heiligabend so richtig beliebt. Wahrscheinlich, weil er eben gerade zu Weihnachten in unseren Gefilden mit Abwesenheit glänzt.

Aus schwäbischer Perspektive dürfen wir nicht vergessen, dass die Beseitigung von Schnee und Eis vor der Tür zur obligatorischen Kehrwoche zählt. Sollte es infolge einer Nichtbeachtung zu Stürzen und Verletzungen kommen, so ist der Häuslebesitzer im Zweifel haftbar. Als Alternative zum mühsamen Schaufeln und Kratzen können wir es freilich auch so machen wie die Isländer: In der Hauptstadt Reykjavik werden die Straßen der Innenstadt mittels Fußbodenheizung eisfrei gehalten. (nyf)