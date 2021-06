Kebekus-Show fällt unter eine Million

Die ARD-Late-Night-Comedy „Die Carolin Kebekus Show“ ist am Donnerstagabend bei ihrer dritten Ausgabe der achtteiligen Staffel 2021 unter eine Million Zuschauer gefallen.

Im Schnit 0,93 Millionen sahen zu, was ab 23.05 Uhr einem Marktanteil von 7,2 Prozent entsprach. Die ersten beiden Ausgaben hatten noch mehr als 1,1 Millionen verfolgt. Diesmal war die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim zu Gast und zeigte sich von einer anderen Seite: Sie begleitete die Komikerin am Flügel bei einem Lied gegen Impfgegner.

Um 20.15 Uhr konnte Annalena Baerbock punkten. Im ARD-Talk „Farbe bekennen“ stellte sich die Grünen-Kanzlerkandidatin 15 Minuten den Fragen von Tina Hassel und Oliver Köhr - 3,67 Millionen (14,9 Prozent) sahen zu. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet war schon am 20. April nach seiner Kür in dem Format nach der 20-Uhr-„Tagesschau“ zu Gast - damals schauten 4 Millionen zu. Der SPD-Kandidat Olaf Scholz stellt sich am Montag (14. Juni) den Fragen von Ellen Ehni, Chefredakteurin des WDR-Fernsehens und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr.

„Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille“ im Ersten hatte ab 20.30 Uhr 3,21 Millionen Zuseher (12,9 Prozent). Besser lief es für die ZDF-Serie „Die Bergretter“, die 3,99 Millionen (16,0 Prozent) erreichte.

Hinter ZDF und ARD zur besten Sendezeit lagen Vox und der Actionfilm „James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag“ aus dem Jahr 2002 (1,86 Millionen/8,0 Prozent), RTL und die Doku „Tengelmann - Das mysteriöse Verschwinden des Milliardärs“ (1,47 Millionen/6,1 Prozent), die ProSieben-Rankingshow „Die Besten! 33 legendäre Orte aus 5 Jahrzehnten“ (0,91 Millionen/4,0 Prozent), Sat.1 mit der Krimiserie „Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger“ (0,89 Millionen/3,6 Prozent), die Kabel-eins-Gastrosoap „Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!“ (0,63 Millionen/2,6 Prozent) sowie die RTLzwei-Reportage „Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez“ (0,62 Millionen/2,5 Prozent).

© dpa-infocom, dpa:210611-99-949159/2