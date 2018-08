Keanu Reeves hat sich für Limo-Werbung die Beine rasiert

Keanu Reeves hat für eine Rolle anscheinend schon immer alles gegeben. In der „Late Late Show“ von Moderator James Corden verriet er, was er für den Dreh eines Limo-Werbespots 1983 auf sich nahm: „Ich habe mir die Beine rasiert.“ Er habe einen jungen Radrennfahrer gespielt, daher habe er das gemacht. Eine Nahaufnahme seiner Beine ist in dem 30-Sekunden-Spot allerdings nicht zu sehen. Der kanadische Schauspieler ist bekannt dafür, sich akribisch auf Drehs vorzubereiten.