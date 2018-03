Kaum noch Medaillenchancen für Skeletoni Jungk - Südkoreaner Yun vorn

Skeletonpilot Axel Jungk hat vor dem letzten Lauf kaum noch Chancen auf eine Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Der 26 Jahre alte WM-Zweite aus Oberbärenburg leistete sich im Olympic Sliding Centre einige Fehler im dritten Lauf und fiel von Platz sieben auf acht zurück. Der führende Südkoreaner Yun Sungbin, der am Vortag in beiden Läufen Start- und Bahnrekord hinlegte, baute seine Führung vor dem Finallauf mit 1,02 Sekunden Vorsprung auf den Letten Martins Dukurs aus.