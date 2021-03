Katze nach 14 Jahren wieder zu Hause

Eine Katze in England ist fast 14 Jahre nach ihrem Verschwinden wieder mit ihren ursprünglichen Haltern vereint worden. Der inzwischen 17 Jahre alte Kater Jess war im Mai 2007 in der Stadt Ryde auf der Isle of Wight verschwunden.

„Wir dachten, er wäre für immer verloren“, sagte Katzenbesitzerin Leigh Bateman der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Verschwendet zu haben scheint Jess seine Zeit jedenfalls nicht. Zur Freude der Bewohner einer betreuten Wohnanlage für behinderte Menschen, ließ er sich dort nieder und wurde bald als Tibby bekannt. Als er Alterserscheinungen zeigte, beschlossen die Mitarbeiter dort jedoch, ihm ein neues Zuhause zu suchen. Dabei stellte sich heraus, dass er einen Mikrochip trug und seine ursprünglichen Halter konnten ausfindig gemacht werden. „Wir wollen uns bedanken bei Jess, dass er so viele Jahre ein Lächeln auf das Gesicht unserer Bewohner und Mitarbeiter gezaubert hat“, sagte ein Sprecher der Wohnanlage.

