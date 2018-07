Katja Riemann weiß nicht, was Liebe ist

Berlin (dpa) - Für Katja Riemann (47) lässt sich das schönste aller Gefühle nicht mit einfachen Worten erklären. „Wenn ich wüsste, was Liebe ist, dann würde ich hier nicht sitzen, sondern dann hätte ich schon ganz viele Nobelpreise“, sagte die Schauspielerin der Nachrichtenagentur dpa.

„Gott sei Dank wissen wir es nicht. Deshalb werden ja immer wieder Bücher darüber geschrieben und Filme gemacht.“ Die Wahlberlinerin („Bandits“, „Das wahre Leben“) hat gerade mit Olli Dittrich die Komödie „Die Relativitätstheorie der Liebe“ gedreht, die am 26. Mai in die Kinos kommt. Darin spielen sie und Dittrich fünf völlig verschiedene Hauptstadtpaare, die in den Irrungen und Wirrungen ihrer Gefühle einer absurden Situation nach der anderen ausgesetzt sind. Wie im Film, so gibt es offenbar auch für Riemann keine vorgefertigte Standardversion des siebten Himmels: „Ich hab' überhaupt keine Rezepte für so was.“

