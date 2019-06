Katie Price muss Strafe zahlen

Reality-TV-Star Katie Price (41) muss umgerechnet knapp 470 Euro Strafe zahlen, weil sie die Freundin ihres Noch-Ehemanns Kieran Hayler (32) auf einem Schulhof beschimpft hat.

Zudem müsse sich das ehemalige britische Model fünf Jahre lang von ihrem Opfer fernhalten, entschied das Gericht in Horsham in der südenglischen Grafschaft West Sussex am Montag.

Die 41-Jährige hatte zunächst bestritten, sich ausfällig verhalten zu haben, aber schließlich ihre Schuld eingeräumt. Der Vorfall hatte sich im vergangenen September in Shipley auf dem Pausenhof einer Grundschule zugetragen.

Price musste sich dieses Jahr bereits zum dritten Mal vor Gericht verantworten. Im Januar erhielt sie ein Fahrverbot, weil sie sich nach einem Führerscheinentzug ans Steuer gesetzt hatte. Im Februar erhielt sie ein weiteres Fahrverbot wegen Trunkenheit am Steuer.