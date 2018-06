Katie Melua plant Fahrradtour durch Mannheim

Die britisch-georgische Sängerin Katie Melua (31) will eine Radtour durch Mannheim machen. „Ich habe mir erst im Januar ein neues Fahrrad gekauft“, sagte die Musikerin, die 2005 mit „Nine Million Bicycles“ einen Hit landete, dem „Mannheimer Morgen“.

Melua tritt an diesem Freitag in Mannheim auf. „Mein Fahrrad bringe ich definitiv mit und werde mir Zeit dafür nehmen.“ Als sie damals den Hit mit dem Fahrrad-Lied hatte, bekam sie viele Räder geschenkt, wie sie dem Blatt erzählte. „Bestimmt an die zehn Stück, das war verrückt.“ Die habe sie dann an Freunde und Verwandte verschenkt.